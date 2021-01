Nu drar nytt snöoväder in över Ö-vik – stora snömängder väntas: "Många likheter med det förra"

Förra veckans snöoväder resulterade i skolstängningar, inställda bussturer och många strömlösa hushåll. Sedan dess har det jobbats hårt för att transportera bort allt snö från centrala Ö-vik men bara en och en halv vecka efter det förra ovädret är det dags för ett nytt.

– Det är mer snöfall på gång och det är framförallt mot mitten och slutet av veckan som det kommer att komma stora snömängder, säger meteorologen Per Holmberg på StormGeo och fortsätter:

– Sen ser det ut att fortsätta att snöa rätt så kraftigt även under helgen.

Snöfallet väntas börja under natten mot onsdag, men då väldigt lätt. Under onsdagen väntas det blir kraftigare och under torsdagen ska det snöa rejält – i kombination med vind.

– Under torsdagen blir det väldigt blåsigt i kombination med ymnigt snöfall. Det blir rätt så kraftiga ostvindar, hårda vindar till havs och åtminstone friska vindar in över land.

Per Holmberg säger att han tror att det kan komma flera decimeter snö och vara risk för drivbildning under framförallt torsdagen.

– Jag tror det kan komma mellan två och fem decimeter snö och bli problem med drivbildning.

I jämförelse med den förra snöstormen, hur ser detta oväder ut?

– Jag tycker vädret som är på ingång har väldigt många likheter med det förra ovädret, det vill säga, ymnigt snöfall i kombination med kraftig vind.

Tror du att vi kommer att få någon klass-3 varning utfärdad igen?

– Just nu finns ingen varning överhuvudtaget, skulle det komma någon kanske den dyker upp under tisdagen. Men sen går det inte att säga om det blir någon klass-3 varning eller inte.