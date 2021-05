Nu är det klart – Saga från Härnösand är årets vinnare av Lilla Lubbe-priset

Varje år delar Ludvig Nordström-sällskapet i Härnösand ut Lilla Lubbe-priset till unga författare bosatta i länet. I år skickades 14 noveller in till den jurybedömda tävlingen – tre fick pris.

Vinnaren 2021 är Saga Ivéus Wenglert, som studerar på Härnösands folkhögskola. Hennes novell "Snö" kretsar kring ämnet ätstörningar; juryns motivering lyder:

"”Snö” är en berättelse som rymmer stor språkglädje där författaren ger prov på fantasirik formuleringskonst. Samtidigt som novellen behandlar ett angeläget ämne med mörka stråk, så balanseras detta med lekfulla metaforer som skapar intressanta spänningar i texten. Vi ser fram emot att få följa denna unga författare i vardande."

Saga Ivéus Wenglert studerar just nu "New Education for Contemporary Dance" i Härnösand. Hon är också en av redaktörerna bakom uppmärksammade litteraturtidskriften Ponton, som vunnit utmärkelsen Årets Kulturtidskrift.

– Dans och skrivande är mina två stora passioner, säger hon.

– Jag har alltid haft lätt för ord och språk, och när jag började skriva dagbok vid 13-14 års ålder så upptäckte jag hur viktigt själva skrivandet faktiskt är för mig.

Vinnarnovellen "Snö" är en historia med verklighetsbakgrund.

– Den är inspirerad av personliga erfarenheter; jag hade ett syskon som var sjuk i anorexia under en tid, men som är fullt frisk nu. Sedan dess har jag verkligen velat skriva om det.

Att skriva en novell är något av ett litterärt undantag för Saga Ivéus Wenglert.

– Jag är egentligen mest intresserad av poesi och brukar inte skriva noveller. Men när jag såg den här tävlingen, Lilla Lubbe, så tyckte jag att det kunde vara värt att prova, och till hösten är tanken att jag ska plugga skrivande, säger hon.

Andra pris går till August Lundin, Överhörnäs, Örnsköldsviks kommun. Berättelsen ”Det ingen ser” får följande omdöme:

"Novellen har en avancerad och effektfull konstruktion som skapar en tät berättelse. Läsaren fångas in i en klaustrofobisk värld där suget att läsa vidare drivs av en önskan att finna en utväg. Vi hoppas att få läsa mer av denna spännande författare."

Tredje pris går till Alva Olsson, från Stockholm men just nu studerande på Härnösands folkhögskola. Novellen "Besök" fångade juryn på detta sätt:

"Författaren har i sin novell byggt upp en spännande och effektfull konstruktion med ett poetiskt språk. Den har formen av en klassisk saga med skräck och monster som ska övervinnas, med en hjälte som tar makten över sitt eget liv. Vi ser fram emot att få ta del av fler alster av denna finurliga författare."

Ludvig Nordström-sällskapet har i år tagit emot 14 bidrag till novelltävlingen ”Lilla Lubbe”. Tre killar och elva tjejer, från Sundsvall i söder till Örnsköldsvik i norr har skickat in bidrag; ämnet har varit fritt, och texterna har bedömts anonymt.

Normalt brukar antalet deltagare vara högre, men pandemin har lagt krokben för kommunikationen med skolor och andra som brukar förmedla information om novelltävlingen. Tre vinnare får pris: 3 000, 2000 respektive 1000 kronor

Prisutdelningen äger rum 2 oktober i Olof Högberg-salen på Härnösands bibliotek, där vinnarna också kommer att läsa upp sina noveller. Juryn har bestått av av Viktoria Jonsson, Kramfors bibliotek, och Cecilia Dahlbäck från Region Västernorrland.