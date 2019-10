Nu är det dags för soppfestival i Junsele – lockar hundratals besökare: "En liten bonus på hösten"

Kvarnå trädgård arrangerar tillsammans med trädgårdsklubben maskrosen soppfestivalen sedan snart tio år tillbaka. Minst tio soppor brukar finnas att smaka på och tillvägagångssättet är enkelt: du köper en kopp och sen går du till de soppkastruller som intresserar dig för att smaka.

– Den här festivalen är en kul grej för oss för att få inspireras och inspirera till att laga nya slags soppor, säger Susanne Johansson.

Den torghandel som under hösten pågår i Junsele har också som tradition att under dess sista dag flyttas till just Kvarnå trädgård.

– Vi kommer att ha minst tio knallar på plats. Det har vuxit sedan förra året så jag tror på en riktigt härlig marknad, fortsätter hon.

Allt från grönsaker till keramik kommer gå att hitta.

– Alla handlare kommer från trakten så all är lokalt, förklarar Susanne.

Soppfestivalen ligger alltid första lördagen i oktober.

– De flesta skördemarknader är under september så det är roligt att det händer något även senare. Det blir en liten bonus på hösten, fortsätter hon.

Vi har tidigare skrivit om Susanne och hennes stora intresse för tomater. Totalt har hon testat närmare 300 sorter i sitt växthus.

– Man behöver inte vara orolig för att missa dem. De håller på att mogna nu och kommer att finnas till försäljning under festivalen.