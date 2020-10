Nostalgitripp med Titti & Ehrling

Den 22 oktober blev det riktig nostalgitripp på Ramviks Folkets hus när Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson gästade med programmet "Alice Babs - mamma och idol".

Sånger som Vårat gäng, Regntunga skyar, Du får inte gå Ströget fram, Käre John och så klart Swing it magistern fick alla i publiken att sucka lyckligt.

Att Ehrling dessutom fick visa vilken fantastisk gitarrist han är i instrumentala versioner av Here comes the sun och Älska mig var grädden på moset.

Just Ehrlings gitarrspel och Tittis fantastiska röst i samspel gjorde att man i stora delar av konserten upplevde att det var fler personer än de två på scenen. Vi är mycket tacksamma över att vi fick besök av dom och hoppas på att få hälsa dem välkomna igen.

I november blir det två Corona-träffar med en veckas mellanrum.

Torsdag den 12 nov kommer Andreas Nilsson med sitt program "Äkta country på svenska". Det blir musik med fötterna djupt nere i myllan och vi tror det blir en riktig kanonkväll.

Fredag den 20 nov får vi besök av Annika Östman och Marco Fonseca som bjuder på "Piaf, Monika Z & lite klassiskt". Det finns ju ingen som sjunger Piaf som Annika så inte ett öga kommer att vara torrt.

Väl mött då.

Ramviks Folkets hus

Emma Ekebjörk

Näraskribent