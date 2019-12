Nostalgisk gladjazz med Real Stompers på Kom In

Den fullsatta lokalen fattade genast galoppen och klappade taktfast med då ”blåset” med Åke Collin trombon, Anders Grimell klarinett och Bosse Lundquist trumpet tryckte på som värst och Kenneth Nordwall pinade livet ur trummorna och cymbalerna medan pianisten Anders Bergquist och Ivar Eriksson banjo höll sig något lugnare.

Publiken vart tänd och sedan rullade det på av rena farten med den ena klassikern efter den andra. Välkända låtar för Real Stompers trogna publik. I "Alexander’s Ragtime Band” börjar bandet instrumentalt innan Anders Grimell ställer undan klarinetten och klämmer i med ”Oh my Honey, oh my Honey, kom hit och hör, kom hit och hör, Alexander’s Ragtime Band”. Kan någon sitta still då? Inte publiken på Kom In i alla fall.

Ivar Eriksson på banjo sjunger ”Bei mir bist du schön” och visst känner man av den sköna stämningen som Real Stompers bjuder på. I de publikfriande låtarna kommer givetvis ”Royal Garden blues” fram med det kluriga slutet som gör att man håller andan innan Anders Grimell till slut blåser av det hela.

Musik skall vara roligt och visst har musikerna i Real Stompers roligt, så pass roligt att de säkert kommer tillbaka. Vad blir kontentan av det? Jo, ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli, så håll utkik efter musikprogrammet på Kom In. Redan 6 december är Andreas Nilsson tillbaka. Det är alltså på Kom In det händer. Missa inte det, gott folk och passa samtidigt på att ta er en fika i Kom Ins mysiga miljö, mitt i stan.

Kjell Larsson

Näraskribent