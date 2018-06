ÖA för 50 år sedan: Skolbrand i Domsjö och premiär på Solänget

Domsjös nya lågstadieskola förstördes i en häftig brand som hade utbrutit under gårdagen. Två av sex klassrum kunde räddas, men efter några timmar störtade även taket in och förstörde de fyra kvarvarande. Skadornas värde uppskattas till 400 000 kronor, och branden betyder att skolan som just höll på att färdigställas, inte kan tas i bruk vid höstterminens början.

Bättre väg till Varvsberget. Många bilister hade önskat sig en bredare och bättre väg upp till Varvsberget – och nu kom den glädjande nyheten: Ö-viks stads gatuavdelning påbörjar äntligen förbättringsarbetet längs den 550 meter långa vägsträckan från filtreringsanläggningen fram till restaurangen. Med traktor och lastbil kör man på fyllnadsgrus för att bredda körbanan till sex meter – som ska stå klar innan midsommar.

Sommarpremiär på Solänget. ”Sommarpremiären” på Solänget var en lyckad tillställning och finalen, som blev en spännande uppgörelse, slutade till sist med en Umeåseger. När loppet började gick Jasmino J:r genast till ledningen – en ledning som hölls till hästarna svängde in på upploppet. Då trampade Lennart Nygren gasen i botten på Sifon McElwyn, som skaffade sig ett litet försprång före Jasmino J:r. I den ordningen gick hästarna i mål.