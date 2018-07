ÖA för 25 år sedan: Paintball kommer till Ö-vik

Det var meningen att Gottne bara skulle åta sig en vanlig cuptävling. Men Svenska Cykelförbundet avrådde. ”Arrangera SM i stället” löd tipset som föreningen noggrant funderade över innan beslutet kom. ”Visst är det mycket jobb, men allt är under kontroll inför morgondagens inledning”, säger tävlingsledaren Conny Sallander (andra personen från höger). I går sattes målskynket upp i Gottne, och i morgon drar första tävlingsdagen av veteran-SM i gång.

Gymnasieintagning klar. I dag kan ÖA presentera namnen på alla som hittills blivit antagna till Nolaskolan och Parkskolan för läsåret 1993-1994. Totalt har 865 elever tagits in. 380 flickor och 485 pojkar. Som vanligt blir könsfördelningen mycket ojämn i vissa utbildningar. Totalt mansdominerande är de treåriga bygg-, el- och energiprogrammen. Ingen flicka har tagits in, eller ens sökt, till dessa. Helt kvinnodominerande är däremot frisörutbildningen, med 16 antagna. Där fanns två pojkar bland 48 sökande, men ingen av dem kom in i konkurrens med flickorna.

Paintball till Ö-vik. Nu ska det populära paintballspelet introduceras i Ö-vik. Tre Ö-viksungdomar har ansökt om att få arrendera mark intill kommunens grustäkt på Höglandsskogen vid Farestavägen. Marksektionen på tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut mark för paintballspelet i ett år. Därefter görs en utvärdering för eventuell fortsatt utarrendering. O-ringen ska använda området på Höglandsskogen tävlingsdagen den 19 juli 1994, men området kommer att städas i god tid innan tävlingen.