Det hände i Ö-vik för 50 år sedan: Raggarupplopp i centrum – och premiär för Finlandsfärjan

Raggarupplopp på Lasarettsgatan

Ett par hundra ungdomar hade "upplopp" på Lasarettsgatan sent på fredagskvällen. Det började med att en raggarbil fick gå igenom en flygande besiktning. Bilen hade bland annat defekt avgasrör och fick körförbud med lapp på vindrutan, så kallad spansk flagg.

I samband med besiktningen greps en av ungdomarna i bilen för fylleri på allmänt område. En del raggare i omgivningen ansåg att detta ingripande skett för bryskt. Budkavlen gick då på stan - samling på Lasarettsgatan om en kvart. När kvarten gått trängdes flera hundra personer på gatan. Polisen var där med flera bilar och all tjänstgörande personal.

Känslorna svallade, mest bland de åskådare som inte hade med saken att göra och dessutom petat i sig ett antal mellanöl. Deras uppträdande var inte tilltalande.

Premiär för Finlandsfärjan

Örnsköldsvik har fått sin Finlandsbåt tillbaka. I lördags kom den vita sommarbåten in till kajen, en händelse som lockat en ansenlig mottagningskommitte.

Örnen, som båten heter, skall gå i sommar under tre månader och göra 128 resor. Och nästa sommar får Örnsköldsvik också en stor bilfärja, vilket rederiets chef Evert Nyman kunde avslöja.

Rederichefen passade också på att propagera för de billiga priserna. Den som åker före 1 juli och efter 22 augusti betalar 25 kronor tur och retur Örnsköldsvik- Vasa. Pensionärer åker för 12:50, liksom barn under 12 år.

Stölder i småbåtshamnen

Återigen har småbåtsägarna i Örnsköldsivk fått bekymmer med stölder. I år har stölderna börjat innan alla har fått båtarna i sjön. Under förra sommaren blev det en stöldvåg i slutet av säsongen och man satte in vakter under nätterna för att förhindra ytterligare tilltag. Det blir nu alltså för båtägarna att återigen offra nätterna till vakthållning.

På längre sikt kommer man att lösa problemet med att sätta grindar på de fyra pontonernas landfästen. Och området intill landfästet kommer att avspärras med taggtråd och stängsel.