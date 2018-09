Clabbe tar 60-talsshowen till Tonhallen: "En nostalgibomb"

Tribute och nostalgi har exploderat de senaste åren. Inte minst för 60-talet. Här i Sundsvall har vi sett återföreningar av lokala band som Jonny Cutz, samt besök av tributeversioner i alla dess former – genom exempelvis konceptet "The Legends". Men när "Hits Of The 60's" kommer till Tonhallen i Sundsvall den 19 oktober är det bara folk som de facto var med i fyra av Sveriges största popband från 60-talet som står på scen.

– Jag tror faktiskt vi är de enda bland de större banden som är i gång. Till exempel skulle nog inte att Göran Lagerberg sätta upp Tages igen, säger Claes "Clabbe" af Geijerstam, tidigare frontman i Ola & The Janglers.

Publikmässigt var Hep Stars definitivt störst, som här representeras av Svenne Hedlund. Men listmässigt menar Clabbe att hans Janglers hade fler hits.

– Och sen var vi det första svenska bandet som låg på Billboard-listan i USA på plats 98 år 1968. Rätt makalöst. Och exakt 50 år sen. Långt innan Blue Swede och Europe. Det kan ingen ändra på.

Vilken sångare var den mest framträdande sexsymbolen av de svenska popsångarna?

– Jag måste säga att Tommy Blom i Tages tar förstaplatsen där, han var nog gulligast. Svenne hade också många flickfans. Själv var jag långt efter, det var nog mer under 70-talet som en mer lättklädd image av mig odlades i pressen.

Hur ser återväxten av 60-talsvurm ut bland dagens ungdom?

– Jag tror det ser bättre ut för 50-talet faktiskt med rockabilly, boogie och bebop och så vidare, hela Grease-prylen. Man ska också komma ihåg att det finns en rosaskimrande bild av 60-talet, men vi mods hade det faktiskt rätt tufft. Vi var ju långhåriga och det var långtifrån alla som gillade att vi såg ut så. Vi fick utstå mycket spott och spe på stan. Men jag kunde också se andra mods som hade skrivit "I love Clabbe" på sin arméjacka.

Sunarna (raggarna) gillade er i synnerhet inte?

– Precis, och de var ju rockabilly också.

På tal om 60-tal har Clabbe svårt att glömma en gala i Sundsvall under den tiden.

– Det var en popgala i Sundsvall med alla stora svenska popband omkring 1967, som vi i Ola & The Janglers spelade på. Den var helt unik då det var den första galan i sån stor storlek utanför Stockholm. Alla var där, Hep Stars, Tages och så vidare. Det var så coolt att se alla turnébussar anlända och karavaner av fans. Skitkul var det!

Den 19 oktober kommer han tillbaka till Sundsvall med hela ensemblen.