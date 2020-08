Norrländskt klädmärke med butik i Ö-vik vann mot brittisk gigant – tvist om namn: "Inte risk för förväxling"

Brittiska varuhuset Marks and Spencer säljer bland annat kläder under märket "Savile Row Inspired". Företaget bakom Hanzéns, Men's fashion, säljer även det kläder – under nästan samma namn: "Savile Row".

Det har fått Marks and Spencer att höra av sig till Patent- och registreringsverket (PRV). Företaget var först med märket och tycker att namnen är för lika.

Att Mark and Spencers varumärke innehåller "Inspired" gör enligt företaget ingen skillnad. "Ordet Inspired alluderar på inspiration och kan beskriva att konsumenten känner sig inspirerad vid inköp av märket Savile Row", skriver företagets ombud till PRV.

PRV gör dock en annan bedömning. Myndigheten anser att märkena inte är så lika att det finns "risk för förväxling".

Marks and Spencer hade år 2019 över 800 butiker. Hanzens har enligt sin hemsida sex butiker i Norrland.

Savile Row är en gata i London, känd för exklusiva skräddare.