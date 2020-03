Nordstrand: Självklart att ställa in säsongen – ett måste att lyfta upp Modo och Björklöven

Botniabataljen visade sig från sin allra bästa sida i tisdags när Modo slog Björklöven med en hejdundrande inramning sent, sent i den femte övertidsperioden. Lika tråkigt var det att se den ödsliga returen i Ö-vik på tisdagen, helt utan publik. Och nu ser det inte ut att blir några fler matcher med glöd, hetta och avancemang på spel. Att ställa in säsongen är självklart, liv och hälsa måste gå först. Men det måste finnas sätt att undvika ett slag mot den sportsliga verksamheten.

Hockeyallsvenskans styrelseordförande uttalade sig på fredagen om att slutspelsserien i kväll och den hockeyallsvenska finalen i morgon ställs in på grund av att fyra spelare i Vita Hästen insjuknat. För Sportbladet berättade Hockeyallsvenskans styrelseordförande följande:

"Det är inte bekräftat att det handlar om coronaviruset. Med stor sannolikhet ställs hela säsongen in, vi ser inte hur den ska gå att genomföra. Det är tragiskt, men människors hälsa och liv måste gå före. Att det blir samma ligor och samma lag nästa säsong får vi ta i det här läget", sa Svensson .

Det mest rättvisa är att skicka upp både Modo och Björklöven till SHL. Allt annat vore ett hårt slag mot sporten, där villkoren för avancemang raderas i ett nafs. Det är fakta att Björklöven och Modo är de två bästa lagen i Hockeyallsvenskan sett över 52 omgångar. Lagens hårda tillställningar under säsongen, och att det dessutom står 1-1 i matcher i den Hockeyallsvenska finalen vittnar om att lagen är de bästa i ligan.

De sämsta SHL-lagen Leksand och Oskarshamn kan heller inte tvingas ur den högsta ligan som jag ser det. Därför är det enda rättvisa att utöka SHL med två platser. Låt Modo och Björklöven få varsin SHL-biljett, och låt Leksand/Oskarshamn spela kvar i Sveriges högsta liga. Allt annat skulle bryta mot alla sportsliga regler.

De stora förlorarna med den här modellen är lagen i slutspelsserien, men de får gott tugga i sig att de trots allt hamnade efter Björklöven och Modo i Hockeyallsvenskan.

Stora SHL-jättar som Färjestad och Djurgården får se till att öppna upp SHL-dörren i en tuff tid. Anser man det vara en fel väg att gå med 16 lag i SHL, så lämna det så under en säsong. Då kan man i sin tur skicka ur tre lag under en övergångssäsong redan nästa säsong. En lösning som enligt mig är mest rättvis utifrån rådande situation.

Jag är säker på att det bara är en tidsfråga innan hela säsongen ställs in, och här pekar alltså Håkan Svensson på att samma lag kommer att spela i SHL och Hockeyallsvenskan nästa säsong. Här tycker jag att man går jättefel. Öppna SHL-dörren och låt det sportsliga leva!