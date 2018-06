Starkt spelår vid jättemässan E3

Starkt spelår

E3 innehöll som vanligt en mängd spelnyheter. Dels visades för första gången spelsekvenser ur efterlängtade spel upp, dels presenterades nya titlar.

Bengt Lemne, redaktör på Gamereactor och GRTV, som har varit på plats i Los Angeles, imponeras främst av Bethesdas presskonferens som bland annat innehöll nya flerspelarspelet "Fallout 76", den nya titeln "Starfield" och nästa kapitel i svenskutvecklade skjutarpspelet "Wolfenstein". Andra kommande guldkorn är "Assassin's creed odessy", som redaktören själv testat, samt Sonys "The last of us del II" och "Ghost of Tsushima".

Det har varit ett väldigt stark E3 rent spelmässigt, normalt är de E3 man kommer ihåg de där det har släppts ny hårdvara och det har ju inte varit något sådant här - utan fokus har legat på spelen. Det kommer vara en fantastisk höst med spel, och kanske en ännu galnare start på nästa år, säger Bengt Lemne.

Mycket nytt - men känt

Samtidigt var de flesta titlarna som fick större utrymme - med några undantag - kända sedan tidigare.

Det var mycket läckor innan E3, så det man saknat är jätteöverraskningarna. Det hade varit spännande med något nytt hårdvarumässigt, men det är inte tajming för det än, säger Bengt Lemne.

TT: Ser du några trender?

"Battle royal" är en stark trend som har ändrat kartan spelmässigt efter framgångarna för "PUBG" och "Fortnite" så kommer "Call of duty", "Battlefield" och "Halo" satsa på det. Det känns som att nästan varje spel har en "battle royal"-vinkel. Sedan är zombier också stort, som alltid.

"Battle royale" är ett spelläge där det handlar om att överleva längst medan man utforskar en karta, söker efter utrustning - och eliminerar sina motståndare

Starkt svenskt spelår

Svenska utvecklare hade framträdande roller vid flera presskonferenser. Avalanche briljerade med sina öppna spelvärldar i "Rage 2", "Generation zero" och "Just Cause 4", Dices kommande andra världskrigs-multiplayerspel "Battlefield V" fick stor uppmärksamhet, Starbreeze visade första gången spelsekvenser ur höstens "The walking dead" och Massive det kommande "The division 2". Dessutom överraskade Coldwood Interactive med plattforsmsspelet "Unravel 2", som man arbetat med i hemlighet och släppte i samband med EA:s presskonferens.

Det har absolut varit ett jättestarkt svenskt år, säger Erik Odeldahl vid Fast Travel Games, som tidigare också arbetat på Dice

Mer för hemmatittarna

E3, och framför allt presskonferenserna inför, har gått från att vara just presskonferenser till att vara välregisserade evenemang som sänds ut till hela världen, med stora skådespelare och musikframträdanden. Flera spelsajter har bäddat in sändningarna, och kommenterar dem med egna expertkommentatorer.

Allt är så tokigt välregisserat. Det är inte så vanligt att någon gör bort sig, det är inget spontant, säger Odeldahl, som konstaterar att den utvecklingen varken är bra eller dålig - bara annorlunda.

Nästa generation i horisonten?

Om 2018 är ett år då spelen är i centrum - vilket hårdvarutillverkarna Sonys, Nintendos och Microsofts presskonferenser var tydliga exempel på - så hägrar nästa generation konsoler i horisonten.

Bethesda visade sina nya rollspel "Elder scrolls VI" och "Starfield", och jag fick känslan av att de inte är för den här generationens konsoler. Microsoft sade från scenen att de jobbar på nästa konsol, det brukar man inte säga innan man har något att visa, säger Erik Odeldahl.

Ubisofts vd Yves Guillemot sade nyligen att han tror att nästa generation blir den sista, innan strömmande tar över. Inte omöjligt, enligt Erik Odeldahl.

Jag tror att det framför allt kan förändra hur man säljer spel. Det skulle inte förvåna mig att man kan prenumerera på spel framöver som på Netflix eller Amazon Prime, säger han.