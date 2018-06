Noonie Bao prisad av regeringen

Priset delades ut av Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S) vid en ceremoni på Utrikesdepartementet i Stockholm.

30-åriga Noonie Bao släppte sitt debutalbum “I am Noonie Bao" 2012. Då hade hon redan jobbat som låtskrivare sedan 18-årsåldern och det är också som låtskrivare hon haft sina största framgångar.

Hon har bland annat skrivit "I could be the one" till Avicii och Nicky Romero, "Final song" till Mø och "Alone" till Alan Walker.

Sammanlagt har låtarna strömmats över en miljard gånger på Spotify.

I november prisades hon av Musikförläggarna både som årets kompositör och årets internationella framgång.

Övriga nominerade var i år Yung Lean, Amon Amarth, Ali Payami och förra årets vinnare Zara Larsson.

Regeringens musikexportpris delas sedan 1997 ut årligen till en god representant för Sverige som haft stor betydelse för musikexporten.

Bland tidigare pristagare finns namn som Avicii, Max Martin, Björn Ulvaeus och Benny Andersson, Robyn och Swedish House Mafia.

Hederspriset för mångåriga insatser för svensk musikexport går till dirigenten Herbert Blomstedt.