Hilda skrev låt efter Aviciis död – lyfter ämnet psykisk ohälsa och skänker intäkterna till välgörenhet: "Känns viktigt"

Psykisk ohälsa har länge varit ett ämne som legat nära Hilda Stenmalms hjärta. Hon är från Växjö i början och där efter bosatt i Stockholm – men i fjol tog Hilda sina väskor och flyttade till Örnsköldsvik för att läsa på Musikmakarna.

Genom skolan har hon nära kontakt med musikbranschen och ser ofta spår av psykisk ohälsa. Hon berättar att många bland annat lider av prestationsångest kopplat till sitt artisteri. Så när hon fick beskedet om att Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii, gått bort tog det extra hårt.

– Vi var ett gäng som satt på skolan i min studion och var jätteglada, vi snackade och hade det himla trevligt. Sedan slet någon upp dörren och berättade att Avicii gått bort och det blev som en fysiskt reaktion hos oss alla. Det är någonting med Tims bortgång som har påverkat alla på ett sätt jag inte kan beskriva, säger Hilda.

Det var den 20 april 2018 som beskedet kom. Dagen efter var Hilda fortfarande lika tagen av artistens bortgång och förutsättningslöst satte hon sig ned för att skriva musik tillsammans med klasskompisen Kian Sang.

– När jag väl började skriva texten så föll det sig naturligt. Det kändes nästan som att det var tvunget att det skulle få komma ut. Vi gjorde klar låten i princip med en tagning, säger Hilda.

Se klippet där Hilda och Don Diablo presenterar sitt samarbete:

Slutprodukten blev låten "Wake Me When It's Quiet". När den var klar som demo skickades den genom en kollega i branschen till världskända DJ:n och producenten Don Diablo som direkt ville göra låten.

Den 14 maj, inte ens en månad efter låten skrevs, släpptes den världen över. Och låten gick nu i veckan upp till nummer ett på Spotify Virala lista – och var den mest delade och uppmärksammade låten i världen.

– Vanligtvis är jag låtskrivare men nu blev det att vi använde min sång. Jag är inte riktigt van med att synas och höras på det här sättet, säger Hilda och skrattar innan hon fortsätter:

– Det hela har gått väldigt fort – Don Diablo är ju jättestor inom sin genre. Jag själv har inte sysslat med house så mycket innan men Don tog verkligen hand om låten på ett fint sätt. Det är lite chockartat att det blivit så mycket – men det är fantastiskt roligt.

Don och Hilda har tillsammans kommit fram till att låten inte bara ska vara en hyllningslåt till Avicii – utan även att de vill kunna hjälpa andra. Därför ska alla pengar gå till välgörenhet som arbetar med psykisk ohälsa.

– Jag har själv varit drabbad av psykisk ohälsa men det här är nog första gången jag gjort ett statement. Det kändes viktigt att skriva om det här men också att göra det på ett upplyftande sätt, säger hon och fortsätter:

– Redan nu har jag fått hundratals meddelanden, till exempel om att låten hjälp någon att orka kliva upp på morgonen. Det är så fantastiskt fint. Har vi lyckats räddat en persons liv så betyder det allt.