Emanuel Bagge ställer de djupa frågorna på debutplattan: "Vad är vi utan våra minnen?"

Emanuel Bagge medverkade i Talang 2017 och blev nyligen nominerad till vinnare av P4 nästa i Västernorrland. Han är nu aktuell med sin första EP "Remember" där han vill framhäva vikten av våra minnen.

– Låtarna är kopplade till specifika minnen, vad är vi utan dem? De har format oss till vilka vi är. Om ingen kommer ihåg dem, har det ens hänt? Säger han.

Plattan har spelats in Nordingrå kyrka där Emanuel har spendera en stor del av sin uppväxt och knyter tillbaka till skivans budskap om minnen.

– Det är min hemkyrka. Jag har haft varenda skolavslutning där. Jag har varit på minnesgudstjänster, sjungit och lärt mig ljudteknik i unga dar. Det är där jag har fått utvecklats och det föll sig naturligt att det var där jag skulle spela in.

Emanuel ser sin cover på Earth Wind and Fire´s klassiska hitlåt "September" som det viktigaste spåret på den nya skivan. Till skillnad från det trallvänliga originalet som sätter sig på hjärnan efter några sekunder har Emanuel komponerat en pianoballad som väcker helt andra känslor.

– September har påverkar mig mest. När jag fattade vad den innebär så slog det mig rakt i hjärtat. Det är mycket av mig själv som kommer fram i covern. Jag är inte samma person som jag var för några år sedan. Jag har vuxit och låten har vuxit med mig. Om tio år skulle nog låten ha en en annan orkestrering.

Klipp: Se Emanuels cover på Septemeber.

Enligt Emanuel så eftersträvade han att framhäva texten på ett helt annat sätt. Det välkända "Ba-dee-ya" förekommer till exempel inte i texten och är för Emanuel något som kom naturligt till honom.

– När jag satt själv med ett piano, så var detta soundet som kom fram. Jag gjorde om refrängen till ett enkelt "aaooo", för det är den känslan som kommer ur mig. Och det var grunden till låten.

Förutom September så gör Emanuel bland annat egna tolkningar av Booby McFerrins "Don´t worry be happy" och The killers "Human". Whitney Houstons "How will I know" som han sjöng med i finalen av Talang 2017. Gabriel Fontanas "Electric" samt en akustisk version av sin singel "Slowly falling pieces".

Vad planerar du att göra framöver?

– Jag ska ut på en turné. Sedan har jag mer musik som ska släppas lite längre fram. Lite mer dansant musik som är långt ifrån den här typen av musik. Av den anledning att vi människor har många olika sidor.