Berlin calling: Ett gäng rutinerade herrar dominerar musikscenen

76 år gammal serverar Paul McCartney en av sina absolut bästa soloskivor någonsin. Mycket annat går inte att säga efter en genomlyssning av nya "Egypt station", döpt efter en 30 år gammal målning av honom själv. Skivan kommer fem år efter den förra och andas modernt sväng och inte minst en massa harmoni, som många av dagens yngre artister knappast skämmer bort lyssnarna med. Sammantaget med suveräna "Come on to me" och "Fuh you", ett litet mästerverk. Tänk om man kunde låta så här fräsch vid samma ålder!

Paul Simon är till och med ett år äldre än basgitarristen från Beatles, men samtidigt ännu en storslagen artist som aldrig faller ur ramen. Nya "In the blue light" är en nyinspelning av mindre kända låtar och en salig blandning av olika musikstilar, med en hel del tonvikt på jazz. En annorlunda sida av Simon & Garfunkel-halvan – och kanske inte lika lättlyssnad vid första kontakten. Likväl låter Polarprisvinnaren bättre än det mesta just nu.

Gruppen Poco var länge ansedd som countryrockarna Eagles farmarband. I alla fall är det många gruppmedlemmar som har gått den vägen. Nu finns "Collected 1969-2017", tre skivor fyllda med lite av gruppens och medlemmarnas bästa låtar – och inte minst ett gäng vassa låtar som bandet gett ut på egen etikett. Lite bonus är några spår från Jim Messina, Timothy B Schmit, Randy Meissner och Richie Furay.

Roxettehalvan Per Gessle ger sig också in countryvärlden på nya "Small town talk", där behållningen är en drös fina låtar, suverän extrastämma i form av Helena Josefsson och inte minst ett gästinhopp av självaste Nick Lowe i titellåten. Bara några månader kvar till herr Gessles 60-årsdag och kanske en av hans roligaste skivor.

Freedonia är skönsjungande Christopher Cross åttamannaband och jazziga toner som svänger – och det är ungefär hundrafemtioelva mil från succén "Arthur" för nästan lika många år sedan. När Beach Boys Carl Wilson gick bort är Cross en av de sångare som ligger närmaste topptiteln.

Nu något helt annat och faktiskt lite sensationellt bra – och lika delar vackert som harmoniskt. Det handlar om Peter Kvint och hans "Still life", svensk musik som verkligen sticker ut. Peter Kvint är rätt anonym, men har skrivit flera av Andreas Johnsons mer uppmärksammade låtar – inte minst "Glorious". Musikaliskt ryms svulstiga toner av typen något drömskt från en Brian Wilson-skiva, typ "Sea of heart" med inkluderad och välregisserad stämsång. Kanske en av de mest överraskande svenska popplattorna i år. Jo, den här mannen har ett cv utöver det vardagliga och inte minst ett gränslöst låtskapande.

Avslutar med Örnsköldsviksbördige Roger Rönning, som släppte "Vår inre kompass" på vinyl tidigare i år – och som nu kommer med en helt ny singel – "Vilket väder". Roger Rönning är ytterligare ett bevis på att bra musik inte har något med ålder att göra – ja, förutom att rutin och erfarenhet påverkar till det bättre. Hur som helst en glad och medryckande låt, som gör att det spritter i benen.

