Martin Garrix avslutade Summerburst

Lördagens dragplåster på Ullevi var den holländska dj-stjärnan Martin Garrix. Han sprang in till tonerna av "Byte", och klättrade under kvällen konstant upp på dj-båset för att sedan hoppa ned med en liten ninjaspark, enligt GP.

"Energinivån är genomgående väldigt hög och många i publiken tycks ha väntat på detta hela dagen", skriver tidningens recensent Sandra Mickelsson.

Han avslutade med sin hit "In the name of love".

Det var den sista akten på festivalen. Nu väntar Summerburst på Stadion i Stockholm den 15-16 juni.