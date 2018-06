Lekman och Metronomy till Popaganda

Jens Lekman och Metronomy är klara för årets upplaga av Popaganda i Stockholm, skriver festivalen i ett pressmeddelande. Svenske Lekman släppte senaste skivan "Life will see you now" i fjol medan brittiska Metronomy släppte "Summer 08" 2016.

Andra nya namn är Mwuana, Pale Waves, Parcels och Lova.

Sedan tidigare är det känt att bland andra Veronica Maggio, First Aid Kit, Little Dragon, Franz Ferdinand, Tove Styrke och Sarah Klang är klara för festivalen som äger rum på Eriksdalsbadet i Stockholm den 31 augusti-1 september.