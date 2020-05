Naturvårdsverket rankar landets bästa friluftskommuner – så här gick det för din kommun

– Det var verkligen en glad nyhet, konstaterar Bengt Åkerlind, chef för Kultur och fritid i Sollefteå.

Bäst placerad av kkommunerna i Ångermanland blev Örnsköldsvik med en 16:e plats. Härnösand hamnade på 63:e plats medan Kramfors hamnade väldigt långt ned på plats 118.

I hela Västernorrland toppar Sundsvall listan och det gäller även i konkurrens med landets övriga kommuner. För Sundsvall är precis som förra året på delad första plats med fyra andra kommuner.

Sollefteås resa på den här listan har verkligen gjort avtryck. För så sent som 2016 låg Sollefteå inte bättre än på 186:e plats, men sedan dess har kurvan pekat spikrakt uppåt. Sollefteå har också ett uttalat mål och det är att toppa den här listan senast år 2023.

– Visst är det en positiv utveckling och kul med den här rankingen. Men ska jag vara ärlig så tycker jag att det allra roligaste är att se hur mycket människor som är ute och rör på sig. Jag har noterat det i vinter och även nu under våren. Det är för mig det viktigaste, anser Bengt Åkerlind.

Under 2020 tar Sollefteå ytterligare steg med olika aktiviteter som planeras och kommer att genomföras under året. Det är bland annat att fortsätta utveckla Västra skogen på Remsle, bygga utegym i Junsele och Näsåker, miljöåtgärder i Mosjön, Helgum, upprustning av Nipleden och ett orienteringsäventyr i samarbete med OK Nipan.

En parkourpark på Risön fanns också med på listan. Det projektet skulle ha startats i vår, men har skjutits upp på grund avv rådande pandemi.