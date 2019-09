NATTENS NYHETER: Villa under renovering brann ner – kan ha startat i luftvärmepumpen • Hundratals besökte Västanåfallet

Nattens nyheter

Villa helt övertänd i Skabäcken: "Vi låter den brinna ner under kontrollerade former". En villa under renovering förstördes i en brand i Skabäcken utanför Älandsbro. "Jag hörde redan när vi fick larmet att det här kommer bli svårt", säger Tomas Näsman, inre befäl vid räddningstjänsten. Polisen uppger att branden troligen startat i en luftvärmepump.

Ung man misstänkt för narkotikabrott i Örnsköldsvik. Strax efter klockan 22 kontrollerade en polispatrull en ung man i centrala Örnsköldsvik. Mannen är nu misstänkt för narkotikabrott.

BILDEXTRA: Magisk kväll när Västanåfallet fick en skrud av ljus: "Blir mer och mer populärt för varje år". Ett brusande vattenfall, musik av Benny Andersson och en häftig ljusshow vad var Västanåfallet bjöd in till i går kväll. Flera hundra marschaller hade tänts, och flera hundra åskådare kom.

Schlagern håller i alla väder – full fart på Brux i Ö-vik: "Det bor en liten en i alla människor". Säga vad man vill om schlagern. Men den håller. I går var det drag igen på Brux när bandet Stormvind radade hits efter varandra.

Morgonens toppnyhet

Boulebana, ställplatser och servicehus – specialbyggda sargen gav utrymme för nya satsningar vid Gideågården. Bredare och kortare i stället för smalare och längre. Specialmåtten på sargen till allaktivitetsplanen gav utrymme för nya satsningar. Som boulebana, servicehus och fler ställplatser för husbilar och husvagnar.

Sport

Forsmos drömsäsong fullbordad – hämtade upp underläge och säkrade seriesegern: "Fantastisk stämning". Forsmo IF står som segrare av division 5 Ångermanland efter en dramatisk sista omgång. Laget hamnade i ett tvåmålsunderläge, men redde ut stormen och kommer spela en serie högre upp år 2020. "Killarna visar att de håller en betydligt högre nivå än division 5", säger tränaren Mattias Hildebertzon.

