NATTENS NYHETER: Våldsam garagebrand i Ås: "Järnvägen fick stängas av" • Man gripen för grov misshandel

Kraftig garagebrand i Ås – två bilar räddades undan lågorna. Sent på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten om en brand i en mindre byggnad i Ås. Det var ett garage som av okänd anledning fattat eld.

Man till sjukhus med ambulans efter misshandel i Bredbyn – en man gripen. På tisdagskvällen larmades polisen till en adress i Bredbyn efter samtal om misshandel.

Fokus på flyg och hållbarhet under träff i Ö-vik – och en överraskad vinnare: "Hade jag verkligen inte väntat mig". Under tisdagseftermiddagen stod hållbarhet på schemat för skaran regionala aktörer i Örnsköldsvik som befann sig på kontorscaféet OffCoff. Kvällen till ära hade flera föreläsare bjudits in.

Snökrisen stoppar SM i Sollefteå – fem dagar före start räddar Älvdalen tävlingarna: "Gäller att man är nog galen". I torsdags kastade Sollefteå in handduken som SM-arrangör för skidorientering på grund av akut snöbrist. Fem dagar innan tävlingsstart tar Älvdalen på sig arrangörsskapet.

