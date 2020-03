NATTENS NYHETER: Vägen stängdes av när bil brann på E4 • Flera renar blev påkörda

Nattens nyheter

Lastbil körde på renar i höjd med Svinåsen. På onsdagskvällen körde en lastbil på fyra renar på riksväg 90 i höjd med Svinåsen.

Bil började brinna under färd norr om Mittsverigebanan – var totalstopp i trafiken på E4 under släckningsarbetet. På onsdagskvällen fattade en bil eld under färd strax norr om Mittsverigebanan. Ingen person ska ha kommit till skada och trafiken stängdes av i båda körriktningarna under släckningsarbetet.

Bowlingen i Sollefteå tvingas stänga: "Vi fick färre besökare i och med coronan". Bowlingen i Sollefteå stänger nu igen restaurangen och bowlingen i en månad. I hopp om att inte behöva gå i konkurs. "Sedan får vi se över på andra alternativ", berättar Lei Ye, ägaren av bowlingen.

Lösning på den tillfälliga lärarbristen på Högakustenskolan. I går fick eleverna på högstadiet på Högakustenskolan ett specialschema. Många ur den ordinarie personalen är hemma sjuka och nu har det hittats en lösning på personalbristen. Tre lärare från Ådalsskolan kommer att stötta upp.

Ha en trevlig dag!

