NATTENS NYHETER: Upptäckte okänd man i sängen • Tjugotal omhändertagna för fylleri • Ungdomar sprutade ner resecentrum med brandslang

Nattens nyheter

Tjugotal omhändertagna för fylleri i Sollefteå – några var minderåriga. Under lördagen ägde bilträffen Sollefteås Big Meet rum i Sollefteå. Inga allvarliga incidenter rapporterades in under dagen, men senare under kvällen berättade polisen att det varit en hel del fylla.

Ungdomar sprutade ner resecentrum i Husum med brandslang. Under lördagskvällen larmades SOS om vattenskada i resecentrum i Husum. Polisen kallades också till platsen.

– Ungdomar hade sprutat ner med en brandslang inne på resecentrumet, säger Lina Åström, RLC-befäl vid polisens ledningscentral.

Sollefteåbo upptäckte okänd man i sängen. Under natten mot söndagen fick polisen in en anmälan om hemfridsbrott. Målsägaren hörde av sig till polisen efter att en person kommit in i bostaden och lagt sig i dennes säng.

Morgonens toppnyhet

Intresset för EU-val ökar starkt i Sverige – "Jag tror att man har fått mer förståelse för vad EU är". EU-valdeltagandet är visserligen relativt lågt i Sverige, men det ökar. De senaste två EU-valen har andelen som röstar ökat starkt i riket. Och i Västernorrland ser man till och med en ökning tre EU-val i rad.

Sport

Fyra dagar till derbyt – då föll Domsjö ihop totalt i genrepet: "Tror det kan vara bra för oss". Domsjö fick sämsta möjliga uppladdning inför onsdagens Ö-viksderby mot Själevad. Fyra insläppta mål på mindre än en halvtimme, storförlust och ett självförtroende som lär ha blivit något sargat.

– När de fick in sitt ledningsmål tappade vi det fullständigt, säger Domsjömittfältaren Lina Vestin.

