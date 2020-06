NATTENS NYHETER: Två trafikolyckor och flera misstänkta trafikbrott i Ångermanland • Skadegörelse på bilar i Sollefteå

Nattens nyheter

Störningar hos Comhem under lördagskvällen – drabbade kunder i stora delar av landet. Under lördagskvällen drabbades Comhem av en omfattande driftstörning. Kunder över hela landet drabbades. Vid 23.20-tiden under lördagskvällen meddelar företaget att problemet är löst.

Personbil hamnade i diket strax utanför Gärdal – en person förd till sjukhus. Det var efter att en personbil av okänd anledning kört i diket på väg 335 som SOS larmades och räddningspersonal skickades till platsen.

Misstänkt rattfyllerist körde i diket och voltade norr om Bjärtrå – landade på taket på vägen. Räddningspersonal larmades till en singelolycka som hade inträffat på länsväg 334 norr om Bjärtrå i Kramfors kommun under natten till söndagen. Föraren misstänks ha kört rattfull.

Körkortslös bilist stoppades av polis i centrala Härnösand. Sent på midsommardagskvällen stoppade polisen en bilist för en kontroll i centrala Härnösand. Föraren misstänks nu för brott.

Mopedist försökte fly från poliskontroll i Kramfors. Under natten till söndagen stoppade polisen en mopedist för en kontroll i centrala Kramfors. Mopedisten försökte smita – men fångades snabbt in.

Flera bilar utsatta för skadegörelse i Sollefteå. Under natten till söndagen fick polisen in samtal om skadegörelse på ett flertal parkerade bilar i centrala Sollefteå.

