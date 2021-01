NATTENS NYHETER: Två personer anhållna för grov misshandel med tillhygge

Nattens nyheter

Man förd till sjukhus efter grov misshandel med tillhygge. Det var omkring 21-tiden under torsdagskvällen som en man blev misshandlad med ett tillhygge i Örnsköldsvik. Under kvällen greps två personer, som senare under natten anhölls av åklagare.

