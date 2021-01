NATTENS NYHETER: Två misstänks narkotikapåverkade personer stod ovanpå bil under färd – greps

Nattens nyheter

Stod ovanpå bil under färd – två gripna för narkotikabrott. Det var vid åttatiden under lördagskvällen som polisen stoppade ett fordon i Örnsköldsvik. "Det var två personer som stod på bilen under färd. De båda greps misstänkta för narkotikabrott", säger Michael Saveman, befäl hos polisens regionledningscentral.

