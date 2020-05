NATTENS NYHETER: Trafikolycka söder om Väja • Inställd lastbilsträff i Ramsele

Nattens nyheter

Krock strax söder om Väja – förarna chockade. På torsdagskvällen vid 22.38 larmas SOS om en befarad krock mellan två personbilar på väg 90 strax söder om Väja i Kramfors kommun. De inblandade chockades, men ingen behövde ambulanstransport från platsen.

Lastbilsträffen i Ramsele ställs in. Förhoppningarna fanns länge att kunna genomföra lastbilsträffen i Ramsele som planerat i september. Men under torsdagskvällen kom beskedet – årets träff ställs in och allt fokus riktas mot nästa år.

Väder

Prognos för Södra Norrlands kustland

Under fredagen blir det växlande molnighet och 8-13 grader, i Ångermanland nederbörd och 2-7 grader. Svag västlig vind, enligt SMHI:s prognos.

