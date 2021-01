NATTENS NYHETER: Trafikolycka på E4 • Man i Kramfors anhållen – gav sig på kvinna

Nattens nyheter

Singelolycka på E4 söder om Ullånger – bil körde in i mitträcket. Under fredagskvällen inträffade en singelolycka på E4 söder om Ullånger. En bil körde in i mitträcket men ingen av de inblandade personerna uppges ha skadats.

Man i Kramfors sitter anhållen – misstänks för grov misshandel. En man i 50-årsåldern från en mindre ort i Kramfors sitter anhållen misstänkt för att misshandlat en närstående kvinna på fredagen.

Sport

Dramatik och omdiskuterat mål när Modo tog två nya poäng – Rockwood avgjorde. Modo var illa ute efter en period, men reste sig och lyckades än en gång ta två poäng i allsvenskan hockeyn. Adam Rockwood satte den avgörande straffen mot Väsby i onsdags – och upprepade bedriften mot Västervik två dagar senare. 4–3 slutade matchen.

Jesper Lindgren lämnar Modo – nu jagas en ersättare. Matchen mot Västervik blev Jesper Lindgrens sista i Mododressen – för den här gången i alla fall. Modo meddelar att backen har kallats tillbaka av sin NHL-klubb Pittsburgh Penguins.

