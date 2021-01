NATTENS NYHETER: Tågtrafiken stoppas efter snöovädret

God morgon! Här kommer en uppdatering av vad som har hänt.

Nattens nyheter

Nytt snöoväder på väg in – tågtrafiken stoppas i över ett dygn. Mer snö är på väg in över Ångermanland under torsdagen och en klass 2-varning är utfärdad av SMHI. Trafikverket har fattat beslut om att ställa in all tågtrafik på sträckan Sundsvall till Umeå – i över ett dygn.

Sport

Doldisarna bäst på isen när Timrå IK tog sjunde raka segern. 7–1 på tisdagen. 5–2 på onsdagen. Timrå IK tog sin sjunde raka seger och fortsätter att dominera i Hockeyallsvenskan.

