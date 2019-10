NATTENS NYHETER: Så var natten • Locket på efter uppgifter om att elever hotats på skola

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Obehöriga personer tog sig in på Höglandskolan – ska ha uttalat hot mot elever: "Kan inte kommentera det". Under tisdagen ska obehöriga personer ha tagit sig in på Höglandskolan, enligt flera uppgifter. Personerna ska ha riktat hot mot två elever. "Jag kan inte kommentera det i nuläget", säger Lotta Wallgren, rektor på skolan.

Morgonens toppnyhet

Ja till visselblåsarsystem – trots vissa invändningar: "Det var nog bara jag som röstade för mitt förslag". Det blev ja till visselblåsarsystemet när kommunfullmäktige i Örnsköldsvik hade möte. Men det fanns invändningar. Sjukvårdspartiets Gudrun Ledin ville skriva till att det skulle tillföras resurser för systemets kostnad. Det förslaget röstades dock ner.

Ha en trevlig dag!

