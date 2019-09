NATTENS NYHETER: Polisanmälningar om stöld efter att boende i Härnösand och Bollstabruk utsatts för inbrott

Nattens nyheter

Flera inbrott i Ångermanland – föremål saknas efter förrådsinbrott. Någon gång under gårdagen bröt sig tjuvar in i ett källarförråd i ett hyreshus i Murberget. Under eftermiddagen upptäckte också boende i en villa i Bollstabruk att de utsatts för inbrott.

Morgonens toppnyhet

Nu ska dricksvattnet bli renare – och godare – i Härnösand: "Smakupplevelsen blir en positiv bieffekt". Nu ska Härnösandsborna få godare dricksvatten – samtidigt som risken för bakterier och vattenburna smittor ska minska. Från och med nästa år kommer vattnet renas med aktivt kol innan det går ut i kranarna.

Sport

Lagkaptenen lånas ut till seriekonkurrenten – jagar nytt kontrakt: "En stor ledargestalt". Gottne IF sitter säkert i division 2 – Kramfors-Alliansen å andra sidan kämpar för att säkra kontraktet. Då väljer Gottne att låna ut lagkaptenen Johannes Thelin till seriekonkurrenten. "Vi hade inte kunnat tänka oss en bättre förstärkning inför slutspurten", säger Mikael Berggren på Kramfors-Alliansens hemsida.

