NATTENS NYHETER: Misstänkt knarkpåverkad bilist försökte fly från polisen – trycktes ner i diket • Långtradare körde in i personbil på E4

Nattens nyheter

Vägrade stanna för polisen – biljakten slutade i ett dike i Grillom. En bilförare vägrade stanna för polisen inne i Sollefteå. Tio minuter senare var biljakten över – den slutade i ett dike i Grillom. En tonåring fick föras till sjukhus.

Trafikolycka på E4 – långtradare körde in i bil bakifrån i höjd med Idbyn: "Väldigt halt på platsen". Sent på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten och ambulans till en trafikolycka på E4 i höjd med Idbyn. En långtradare hade kört in i en bil bakifrån. Ingen person kom till skada i olyckan men båda fordonen behövde bärgas.

Morgonens toppnyhet

Bybornas kamp fortsätter – hotet om nedläggning av Trehörningsjös hälsocentral engagerar. Folket mot de styrande – boxningsmatchen fortsätter. På onsdagskvällen hölls ett andra möte för att diskutera framtiden för hälsocentralen i Trehörningsjö. "Försvinner den skulle det kännas väldigt snopet", säger nyinflyttade Elin Nilsson.

Sport

Timrå-tränaren rejält besviken – och fundersam efter VIK-förlusten. Tränaren Fredrik Andersson var lika besviken som talför efter förlusten mot VIK. Andersson körde raka, verbala puckar: "En riktigt dålig insats från vår sida", konstaterade han.

Ha en trevlig dag!

