NATTENS NYHETER: Lugnt i natt enligt polisen • Nederlag i säsongspremiären för Anundsjö IF

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Dyster start för Anundsjö IF – säsongspremiären slutar i förlust: "Syntes tydligt att det var vår första match". Säsongspremiären för Anundsjö IF blev ingen dans på rosor när de gästades av Delsbo IF på Olympia i går. Matchen i division 3 blev tidvis intensiv, men tillslut tog bortalaget hem segern. "Vi vek aldrig ned oss med ett starkt spel i andra halvlek. Det är vad vi kommer ta med oss inför nästa möte", säger Joel Åman, tränare i Anundsjö IF.

