NATTENS NYHETER: Kulturminister Amanda Lind födde en dotter • Man anhållen efter att ha använt kniv mot en man • Bil brann på camping

Nattens nyheter

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

Man misshandlades på Storgatan i Härnösand – ristades ytligt med kniv. Vid 21.59-tiden under söndagskvällen fick polisen i samtal om en pågående misshandel på Storgatan i Härnösand.

Personbil fattade eld vid Salusands camping – räddningstjänsten ryckte ut. Vid 01.35-tiden under natten mot måndag larmades SOS-alarm om en bilbrand på en parkering vid campingen i Salusand, Örnsköldsvik.

Morgonens toppnyhet

Bilen voltade och landade på ett järnvägsspår – passageraren Linus hade änglavakt: "Jag minns fortfarande ingenting". I bilen på vägen till en efterfest i Umeå blev det plötsligt svart. Linus Thurhammar från Örnsköldsvik minns bara att han vaknar upp på sjukhuset.

Sport

KB 65 utmanade Sveriges bästa i P14-SM – avslutade med två raka segrar: "Flera i laget som steppat upp". KB 65 åkte till Karlstad för att spela Sverigecupen mot några av de svåraste motstånden som finns i åldersklassen P05. De allsvenska akademierna blev lite för svåra, men laget fick ändå avsluta turneringen på topp.

