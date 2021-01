NATTENS NYHETER: Inställda tågturer i dag • Våldsam viltolycka utanför Graninge

Nattens nyheter

Glassplittret yrde efter älgkrock utanför Graninge – man sårskadad. En personbil körde på en älg utanför Graninge på tisdagskvällen. Kollisionen blev kraftig och föraren fick sårskador.

Norrtåg ställer in turer i Härnösand och Övik – kunder hänvisas till andra inställda avgångar. Tågresenärer som planerar att åka mellan stationer i Ångermanland och Umeå under onsdagen ges huvudbry. Norrtåg ställer in och hänvisar till nästa avgång – som också den är inställd.

Strömlöst för boende i Örnsköldsvik. Elabonnenter på ett antal adresser Högland var utan ström under natten mot onsdag.

Kraftigt beväpnade poliser omringade bussen – Sollefteåfamilj ombord: "Mina pojkar var livrädda och skrek att de skulle skjuta oss". Det har gått fyra dygn, men minnena från fredagens mördarjakt är fortfarande glasklara. "Kommer ni att skjuta mamma? Det frågade ett av mina barn när vi fick kliva av bussen", berättar Marianne som var med om den traumatiska polisinsatsen i Bergeforsen i fredags.

Stulna hunden i Härnösand hemma igen – åklagaren: "Mannen har gjort vissa medgivanden". Den lilla hunden som stals i Härnösand i söndags är nu tryggt hemma hos sin ägare igen. En man i 20-års åldern anhölls av polisen och är nu misstänkt för grov stöld. "Mannen har gjort vissa medgivanden", säger åklagaren Karin Everitt.

Fraktfirma i Ö-vik fuskade med körtider – måste böta över 100 000 kronor. En fraktfirma i Örnsköldsvik har fått bakläxa av Transportstyrelsen. Vid en kontroll uppenbarade sig 72 överträdelser. Nu måste företaget betala över 100 000 kronor i sanktionsavgifter.

