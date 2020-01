NATTENS NYHETER: Inbrott i Spiranhuset i Härnösand • Trafikolycka på E4 söder om Härnösand

Nattens nyheter

Singelolycka på E4 söder om Härnösand – bilist körde in i vajerräcket. Räddningspersonal larmades till en trafikolycka på E4 i höjd med Fröland, söder om Härnösand. En bilist hade kört in i vajerräcket.

Inbrott i Spiranhuset – tjuvar bröt sig in hos företag: "Det har tillgripits saker". Under natten till tisdagen bröt sig inbrottstjuvar in hos ett företag i Spiranhuset i Härnösand.

Sport

Hockeypuls podcast #33: "Genanta beteendet, den felaktiga självbilden och praktskandalen". 2020 är här och med det kommer ett rykande färskt och matigt analysavsnitt om SHL och Hockeyallsvenskan. Självklart riktar Hockeypuls podcast strålkastarljuset mot Brynäs och beskedet om Magnus Sundquist. Rätt eller fel? Vilka beslut har satt Brynäs i den här sitsen? Vad måste göras nu?

