NATTENS NYHETER: Fortfarande strömlöst • Skola vädjar – barnen ska vara hemma

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Fortsatt strömlöst på flera platser i Ångermanland. Gårdagens strömavbrott i Ångermanland håller i sig på flera platser. På grund av det svåra väderläget samt mörkret har bedömningen gjorts att det är för farligt att fortsätta felsökning och åtgärder under natten.

Efter dagens väderkaos – skola i Ö-vik vädjar om att hålla barn hemma: "Det är jätteolyckligt". Översvämning satte stopp för måndagens undervisning på Ängetskolan. Nu vädjar skolledningen om att hålla eleverna hemma.

Strömavbrottet fortsätter över natten i Nordingrå – arbetet återupptas under tisdagen. Under måndagen har Ångermanland påverkats av de hårda vindbyar och det regn som fallit med översvämningar och strömavbrott som följd. I Nordingrå har det under dagen varit strömlöst på flera ställen – och nu meddelar Eon att återställningsarbetet fortsätter under tisdagsmorgonen.

Vädret bjuder på lite kallare luft och regnskurar under dagen. Under dagen minskar molnigheten och solen kan titta fram.

