NATTENS NYHETER: E4 avstängd efter lastbilsolycka • Lastbil blockerar väg utanför Kramfors

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Lastbil i diket vid Gådeåbro i Härnösand – bärgning väntas vara klar först under lördagen. En lastbil gled ner i diket vid en trafikolycka på E4 utanför Härnösand vid Gådeåbro under fredagskvällen. Bärgningen beräknas pågå fram till lördagen, och trafiken kan vara helt avstängd under arbetet.

Lastbil körde av vägen utanför Kramfors – släpet delvis knäckt och blockerar vägen. En lastbil sladdade av vägen söder om Herrskog under fredagseftermiddagen. Lastbilens släp knäcktes vid olyckan och blockerar delvis väg 746 vid Björås i Kramfors kommun.

Strömavbrott i Sidensjö – över 300 kunder drabbades. Under fredagskvällen hade Eon ett strömavbrott i Sidensjö-området. Det var 306 hushåll som blev utan el under fredagskvällen.

Sport

Modos segersvit mot Mora bruten: "Vi sätter inte passningarna och det var hafsigt spel". Modo gjorde en svag insats mot Mora och åkte på säsongens första förlust mot Dalalaget.

