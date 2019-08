NATTENS NYHETER: Bilist kraschade in på villatomt – smet från platsen

Nattens nyheter

Misstänkt rattfyllerist kraschade in på villatomt – smet från platsen. Sent på tisdagskvällen fick en husägare i Överhörnäs oväntat besök. En bilist körde av vägen, över ett dike och rakt in på tomten.

Lastbilschaufför körde misstänkt knarkpåverkad – hade droger i lastbilen. En lastbilschaufför stoppades av polisen i Örnsköldsvik på tisdagskvällen. Mannen körde misstänkt drogpåverkad och hade även en mindre mängd knark i fordonet.

Inflyttningen till nya ambulansen har startat: "En station som är anpassad efter det vi behöver". Efter två år av väntan har ambulansen i Örnsköldsvik äntligen fått flytta in i sina nya lokaler. Med solceller på taket, täta väggar och en planlösning anpassad för att underlätta arbetsdagen är byggnaden både klimatsmart och trevlig att vistas i.

Krigar för en plats i Modos kasse – men mot pappa Dackells Brynäs blev det för tufft för Oliver. För första gången i karriären mötte Oliver Dackell sin moderklubb - Brynäs. Där hans pappa är legendar och sportdirektör. Hur det gick? Läs mer här.

