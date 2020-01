NATTENS NYHETER: Bil började brinna på länsväg 340 • Polis hittade narkotika på man i 30-årsåldern

Nattens nyheter

Bil fattade eld under färd på länsväg 348 norr om Bredbyn. Under natten till onsdagen fick räddningstjänsten rycka ut till en bilbrand på länsväg 348 i Norrflärke. Det hade börjat brinna i motorutrymmet i en bil under pågående färd.

Polisen hittade man med knark i parkerad bil i Härnösand. I samband med en kontroll av en parkerad bil anträffade polisen en man i 30-årsåldern som hade misstänkt narkotika på sig.

Sport

Supporterprotest och oväntade utvisningar när Timrå vann stort mot Västervik: "Han var höjdpunkten". Timrå tog tre viktiga poäng mot Västervik. Efter två mål av Morten Madsen blev det slutligen 5–1 i NHK Arena.

Internationellt

Bas i Irak där svenska militärer är stationerade attackerad. Enligt Försvarsmakten ska ingen av de cirka 70 svenska soldaterna skadats. Internationella medier uppger att Iranska styrkor har avfyrat minst ett dussin Ballistiska robotar mot flygbasen Ayn al-Asad. Militärbasen Erbil där USA har stora styrkor ska också ha attackerats.

