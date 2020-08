NATTENS NYHETER: Båt tippade och gick på grund • Förlust för Anundsjö IF efter rysare

Nattens nyheter

Båt gick på grund i Ångermanälven – fyra personer och en hund hämtades av räddningstjänst. Det vad vid 22.49 under lördagskvällen som räddningstjänst larmades till en båtolycka i Ångermanälven. En båt hade gått på grund och tippat.

105 år gammal lyxyacht har anlänt till Ö-viks hamn – nyrenoverade Mariette seglar i Höga kusten. I måndags seglade den 105 år gamla lyxyachten Mariette ifrån Skeppsbron i Härnösand. Premiären för Höga kusten är nu ett faktum då den nyrenoverade Mariette ligger över helgen i sin fulla prakt i Örnsköldsviks hamn.

Sport

Tredje raka förlusten för Anundsjö IF efter rysaren mot Iggesunds IK: "Vi föll på målsnöret idag". Lördagens match på Movallen mellan Anundsjö IF och Iggesunds IK blev en riktig rysare. Matchen i division 3 mellersta Norrland herr slutade 3-2 för hemmalaget. – Det är otroligt surt att torska i de sista minuterna, säger Pelle Olofsson, back i Anundsjö IF.

