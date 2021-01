NATTENS NYHETER: Älgar trafikdödade på olika håll i Ångermanland • Stulen traktor hittad efter tips

Nattens nyheter

Flera älgar trafikdödade – lastbil körde på ren i Helgum. Viltolyckor från Moliden, Husum, Helgum och Älandsbro rapporterades in till polisen på måndagskvällen och under natten.

Polisen fick in tips – fann stulen traktor vid husrannsakan i Härnösand. Efter ett tips under måndagen kunde polisen lokalisera en stulen traktor."Efter tips har man spårat det här till en adress. Där fanns det spår som tydde på att en stor maskin hade kört in i en byggnad. Efter det har man genomfört en husrannsakan. Där stod den här traktorn värd ett par hundratusen", säger Anderz Ohlsson, jour-förundersökningsledare vid polisen i Västernorrland.

Bevisen som fällde Sollefteåmännen för mord – därför ändrade hovrätten frigivande domen: "Inte förvånad". Ny bevisning och andra bedömningar resulterade i att tre frikännande från mord förvandlades till tre 18-åriga fängelsestraff. "I den nya bevisningen fanns bland annat meddelanden om vid vilken port de tilltalade och målsäganden skulle träffas", säger hovrättsrådet Fredrik Johnsson.

Trafikverket varnade om lösa hästar i Ö-vik. Trafikverket gick under måndagen ut med en varning. Hästar hade smitit och befann sig på väg 335 i Örnsköldsvik.

Anrika Hattnytts ägare död – Ulla Löfven om sorgen: "Anna-Lisa blev min vän". Hennes kreationer har burits av både drottningen och statsministerfrun. Men nu blir det inte fler hattar från Hattnytts ägare Anna-Lisa Olsson. Hon avled nyligen, 91 år gammal.

