Nathalie från Ö-vik besegrade scenskräcken – blev huvudperson i Laberos paradnummer: "Trevligt med en ros"

Efter Joe Laberos 90 minuter på Nolans scen radade publiken upp sig för att ta ett foto av och med illusionisten – och kanske för att byta några ord med honom.

Men det brydde sig inte Nathalie Stockwell om.

Hon hade redan fått sitt fav den store underhållaren som trollband över 600 besökare på onsdagen.

– Jag orkar inte ställa mig där. Jag har ju redan fått den här – dessutom med ett signerat kort, sa Nathalie och visade upp en vacker, röd ros och en autograf från han som för 56 år sedan döptes till Lars Bengt Roland Johansson – och som via en liten trollerilåda har hamnat på många av världens stora scener med sina konsttrick i bagaget.

Laberos föreställning i Nolan var ungefär lika rolig som den var bra, om man så säger.

Det är sedan länge att Labero satsar hårt på att väva in publiken i sina föreställningar, och när han är ute på en intim resa som denna, Unexpected Visit, behöver Alvestagrabben inte göra några undantag.

Under kvällen var det Viggo hit och Viggo dit, och Ingemar där och Anne-Li som inte kunde dölja sitt tycke för Labero och Pelle som gjort hole in one i golf och Keith med den öppna munnen – och så då Nathalie Stockwell, förstås.

En bra bit in i akten, efter det att Labero hade trollat en tjuga till en femhundring, hivade han fram det klassiska repet – och då var det läge att förstå vad som väntade.

För att kunna genomföra reptricket raggade Labero upp Nathalie, som dittills hade haft en lugn afton.

Men nu gällde att vara på tå. Så fort hon hade berättat vad hon jobbar med så fick hon börja klippa i repet med en sax som illusionisten lånade ut.

– Jag satt med ryggen mot Labero, så jag hade svårt att hinna med i vad som hände, men jag har fattat att det fungerade som han hade hoppats, sa Nathalie.

Jodå. Repet klipptes i olika längder, en del bitar gick till publiken, knutar både brann och flyttades på repet – och till slut hade Labero liksom lagat den sönderklippta längden.

Magi, kallas det visst.

– Jag blev väldigt överraskad när jag blev utvald att komma upp på scenen. Lite jobbigt med min scenskräck, men det gick bra. Och det är trevligt med en ros som minne, sa Nathalie och lämnade Labero till sitt sena autografskrivande.

Hur föreställningen var i övrigt?

Jo, Labero drar sig inte för ytterligheter. Man kan väl lugnt påstå att Nolan i Örnsköldsvik en onsdag mitt i ingenting, inte på något sätt ska jämföras med en galakväll på Paris Casino, mitt på The Strip i Las Vegas.

Men det är snyggt av Labero att dela med sig även till den norrländska landsbygden; han fortsätter nu i Lycksele och Gällivare, bland annat.

Ett par nummer var för saggiga. Som det där med telefonen som kom på villovägar.

Då var det bättre när han hittade ett trasigt spelkort inne i en stor isbit, eller när han visade sin fina fingerfärdighet i ett par nummer – och givetvis när han lät ett bord inköpt i Prag löpa svävande amok på scenen.

Det var skön energi.