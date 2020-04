Nätcaféer med Ronnie Sahlén på Bergsgatan i Ö-vik

Ronnie Sahlén vill bjuda sin trogna publik på ett alternativ genom att spela in musikcaféer utan publik och sedan lägga ut dem på nätet. Den 15 april spelades det in två nätcaféer i IOGT-NTO-lokalen på Bergsgatan, vardera på ungefär 30 minuter. Ronnie bjuder på en bred blandning ur sin digra repertoar där Elvislåtarna får mest utrymme. Ronnie gav år 2012 ut skivan ”A Tribute To Elvis” med 18 låtar. Sedan dess har Ronnie fyllt på med minst det dubbla antalet i sin Elvisrepertoar.

Förutom Elvisskivan har Ronnie givit ut en skiva med Gunnar Wiklunds låtar och en med fokus på Christer Sjögren. Allt efterhand har Ronnie plockat in fler och fler artister och på det nätcafé som kommer att släppas 21 april finns det med en Marie Fredriksson-låt. Bara en sådan sak gör det värt att lyssna på det 29 minuter långa programmet som läggs upp på Youtube och sedan länkas till Ronnie Sahléns Facebooksida.

Programmet är gratis att titta på. För de som vill går det bra att swisha Ronnie Sahlén en valfri summa och därmed visa sin uppskattning av en musiker som fått se hela sin spelkalender tömmas på nolltid. Det är svåra tider för hela musikbranschen.

Nätcafé nummer två planeras att släppas på sista april.

Kjell Larsson

Näraskribent