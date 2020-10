Nästan inga passagerare alls – tung start för Höga kusten airport: "Tidtabellen måste göras om"

Snart har flyget varit igång igen från High coast airport i två månader.

Men det har börjat riktigt tungt – med nästan inga passagerare alls och många inställda flygningar. Under augusti hade man totalt 45 resenärer och 32 planerade turer varav 12 ställdes in för att ingen hade bokat.

– Tidtabellen måste göras om och anpassas till resenärernas behov, säger flygplatschef Per Enroth.