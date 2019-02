Här utnyttjas rot- och rutavdragen mest - lista kommun för kommun

Rutavdragen är dubbelt så höga i Stockholm jämfört med Västernorrland. Och Sundsvallsborna tillhör de som utnyttjar rot- och rutavdragen flitigast i länet.

Det visar en färsk sammanställning som Länsförsäkringar gjort med hjälp av statistik från Skatteverket.

Totalt gjordes 43 104 rot- och rutavdrag på nästan 258 miljoner kronor förra året i Västernorrland.

Rotavdraget är mest populärt och står för drygt 192 miljoner kronor av avdragen för rot och rut i länet.

Men hur mycket man utnyttjar tjänsterna skiljer sig åt beroende på i vilket län man bor i.

I Stockholm drar varje rut-användare i genomsnitt av 7 055 kronor medan de som bor i Västernorrland drar av 3 573 kronor.

Sammantaget gjordes rotavdrag för drygt 82 miljoner kronor i Sundsvall förra året, motsvarande siffra för Ånge var drygt 5,5 miljoner kronor.

– Rotavdrag har använts mest till bygg, målning och tapetsering samt VVS-arbeten, säger Ida Björklund, analytiker vid Skatteverkets analysstab.

Sundsvall har även flitigaste rututnyttjarna med drygt 28 miljoner kronor i avdrag för 2018.

Rutavdraget infördes 1 juli 2007. Man får avdrag för bland annat barnpassning, data- och IT-tjänster, flytt, tvätt, personlig hjälp och omsorg, reparation av vissa vitvaror, snöskottning, städning samt trädgårdsarbete.

Rot- och rutavdraget är populära och 2018 utnyttjade 966 211 personer rutavdraget och 991 454 personer rotavdraget.

Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag som gjorts.

FAKTA:

►För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.

► För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.

► För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.

Källa: Skattemyndigheten