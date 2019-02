Här är miljarderna företagen länet krigar om – 100-tals vindkraftverk: "Det kommer gå undan"

Det finns olika åsikter om vindkraft. Men för företagen i Västernorrland innebär de enorma möjligheter. Stora pengar och många jobb under investeringsfasen samt underhållet under 20-25 års drift. Plus diverse kringeffekter. Både positiva och negativa.

– Bara de vindkraft Kabeko har på gång i Sollefteå och Kramfors ligger i storleksordningen 6 miljarder kronor, berättar Erik Löfgren.