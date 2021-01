Nära-årskrönika: Musiker som ser fram mot 2021

I den vackert utsmyckade Brukskyrkan i Köpmanholmen bjöd Trio of Joy på trettondagsafton på en konsert, som stegrades gradvis under kvällen. Efter att Caroline & Robert Sedin sjungit ”Stad i ljus” och ”Counting Miracles” kom kvällens höjdpunkt ”O Helga Natt”. En mycket rörd Robert Sedin strålade lika klart som aftonstjärnan som ledde de tre vise männen till Betlehem, när han fick ta emot publikens hyllningar. Mer av den varan under 2021 hoppas vi på för trion som uppträder smakfullt och elegant med gudomligt vacker musik.

I Gullängets kyrka hade Gunilla Magnusson och Ania Winek Albertsson en klang- och jubelföreställning den 27 augusti. Den kärleksfulla publiken på drygt 30 personer applåderade för minst det dubbla. Det var säkert publiken som tände de två stjärnorna, vilka spexade och bjöd på sig själva. Samspelet med publiken satt klockrent. Sedan kom andra vågen av coronan med inställda julkonserter, men skam den som ger sig och nog skall väl kyrkportarna öppnas på nytt för det skojfriska paret.

Ewa Bylin Band med Annelie Vigren sång, Anders Bergquist piano, Carl Sjöström gitarr, ”Pebbe” Vigren kontrabas och Wille Johansson trummor hade dubbla föreställningar på Thule den 17 oktober. Ewa Bylin inledde med en sång från filmen ”The Sound of Music”, varpå det blev fart och fläkt på scenen med ett 60-talsmedley med Lill-Babs och Siw Malmquists svensktoppslåtar.

Tanken var att åka ut med föreställningen, men andra vågen av coronan satte effektivt stopp för det. Så synd, men låt oss hoppas att bandet kan samlas igen. Detta var något nytt och fräscht som vi får hoppas kommer tillbaka.

Visst lider jag med Chris O’Berg, som fick Boogie-woogie kvällen på Bergsgatan inställd i april. Jag fick tillfälle att lyssna på Chris O’Berg Band i Nätra kyrka den 25 oktober.

De spelade två klassiska stycken instrumentalt, där pianisten Christer Öbergs fingerfärdighet på flygeln fick fullt utlopp i Frédéric Chopins ”Spring Waltz” och Peter Tjajkovskijs ”Blommornas Vals” ur Nötknäpparen. Oändligt vackert blev det med Per-Erik Hallins ”Vilken värld det ska bli” och Lasse Berghagens ”Sträck ut din hand” i duettsången mellan Christer Öberg och Ulf Isaksson. Nu blickar vi framåt med både klassiska och populära toner på Bergsgatan med den eminente pianisten från Härnösand.

Kjell Larsson

Näraskribent