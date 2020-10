Nådde målet – nu åker Härnösandsryttaren på SM-tävlingar: "Erfarenhet till framtiden"

Trots blåsten är det en nyborstad Fuego och en laddad ryttare i Signe Hoff Allehanda.se möter vid stallet utanför centrala Härnösand. Lite motsträvigt ställer Fuego, som kallas Figge, även upp på bild och snällt tittar in i kameran.

Nu laddar ekipaget för SM-tävlingar i hoppning – och det första mästerskapet inomhus. I veckan väntar nämligen tävlingar i Skövde för ryttaren från Härnösands ridklubb.

– Det känns väldigt roligt. Jag var med på utomhus-SM i Falsterbo i somras, men det här blir det första inomhus, säger Signe Hoff.

Vad har du för förväntningar på tävlingarna?

– Jag har inte så mycket förväntningar egentligen. Det är nog mest att jag vill ha roligt och att skaffa mig erfarenhet till framtiden, säger Signe om den kommande veckan.

Målet var att ta sig till inomhus-SM i år när Fuego och Signe började sitt partnerskap för lite drygt två år sedan – nu är de framme vid målet, SM i Skövde. Under måndagen går färden söderut för förberedelser inför tävlingarna. Först väntar kval och sedan når tävlingarna sin kulmen med finaler under helgen. Ekipaget går också in i SM-tävlingarna med bra form.

– Han är bäst. Han har en bra personlighet och är väldigt social, sedan har han bra hoppteknik också, säger Signe Hoff om Fuego.

SM-tävlingarna hålls mellan den 28 oktober och 1 november.