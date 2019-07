Myrna Åkerblom bytte Manhattan mot Bollstabruk: "Efter terrordådet såg vi livet på ett annat sätt"

14 år efter flytten från storstaden New York till lilla Bollstabruk i Västernorrland sitter vi i parets mysiga trädgård.

Det doftar gott av liljekonvalj och syren. Rester av helgens festligheter i form av cateringutrustning står i ett hörn av ett stort och luftigt uterum.

– Roger fyllde nyss 75 år och det har vi firat med vänner och familj. Vi hade tur med vädret och höll till utomhus, säger hon och sätter sig ned.

Odling av blommor och att jobba i trädgården är en stor hobby för Myrna Åkerblom, som föddes på Filippinerna, men flyttade till USA och New York för att studera.

Där gick hon på New York School of Interior design - inredningsdesign. Via gemensamma vänner mötte hon sin blivande svenske make Roger på självaste julafton 1983.

– Vi firade en riktig traditionell svensk ”Fanny och Alexander-jul”, med dans runt granen och snaps, förklarar hon.

Den unga damen från Filippinerna imponerade på den långe mannen från Bollstabruk.

– Efter några snapsrundor var de andra lite lulliga. Men jag, som vanligtvis inte dricker sprit, kände knappt av dem, skrattar hon.

– Hur hon lyckades hantera snapsarna utan att bli påverkad, gjorde att man blev nyfiken på denna nätta lilla dam och ville veta mer, flikar Roger in.

– Han bjöd ut mig redan på annandagen. Vi gick och såg Händels Messias på Metropolitan Opera.

Resten är som man säger - historia. Året efter deras första "date", gifte de sig i Svenska kyrkan i New York.

De var unga och levde ett fartfyllt liv i en liten trång lägenhet i trendiga Upper East Side på Manhattan, med disco och drinkar på det nya innestället Studio 54.

– Det var en myllrande stad med mycket puls. En metropol och en blandning av många olika kulturer, det var roligt. Härliga år, minns Myrna.

Hon blev mer och mer nyfiken på kommunikation, drogs mot den nya digitala tekniken som utvecklades och tog en masterexamen vid New York University

– Allt som vi idag ser som en självklarhet var vid den här tiden helt i sin linda. Men vi förstod att den digitala kommunikationen skulle påverka oss mycket i framtiden, vi visste bara inte exakt hur mycket.

En fråga som dök upp var vem äger informationssystemen? En annan: hur kommunicerar vi och hur påverkas vi människor av den nya tekniken?

– I dag, nästan 40 år senare, vet vi hur stor maktfaktor tekniken har blivit och hur stor del av våra liv mobiler, datorer och internet har blivit.

Efter några år i den myllrande staden flyttade paret ut till ett lugnare villaområde i New Jersey.

Där ägnade de sig bägge två åt Rogers företag, som sysslade med att kvalitetstesta hotell, bussbolag och restauranger åt europeiska resebolag.

När flygplanen träffade de två tvillingtornen klockan 08:48 den elfte september 2001, förändrades deras trygga tillvaro.

– Det var det värsta jag har varit med om, surrealistiskt! Flera släktingar fanns i närheten av smällen och två kusiner jobbade i byggnaderna som rasade, de såg folk hoppa. Det var en chock, säger Myrna.

Hon satt i bilen, på väg för att hämta upp en arbetskamrat när telefonsamtalet om katastrofen kom.

Roger var hemma och såg det i direktsändning på TV. Han tänkte - nu går allt åt helvete!

Atmosfären i storstaden förändrades och Rogers företag tappade kunder som inte längre vågade resa till USA.

Två år senare frågade han sin fru om hon kunde tänka sig att flytta till Sverige, eftersom hans mor just blivit änka.

– Efter terrordådet såg vi livet på ett annat sätt, att flytta blev en ny möjlighet. Samtidigt var det viktigt att ta hand om Britta, Rogers mamma, säger hon.

Ett år efter ankomsten till Sverige upptäckte Myrna att armen på Rogers ena sida inte svängde i samma takt som den andra och att handen ibland började skaka.

En läkare gav Roger diagnosen Parkinson.

– Vi hade ingen aning om vad det var, så vi letade och läste på allt vi kunde. I dag är det bara att googla och gå med i en patientgrupp, men 2007 fanns inget sånt.

Därför blev paret snabbt engagerade i Parkinsonförbundet och nyligen blev Myrna invald i förbundsstyrelsen. De är även aktiva i regionföreningen i Västernorrland.

Deras mål är att synas och höras - att vara en påverkansfaktor för Parkinsondrabbade och deras anhöriga samt att göra bilden av sjukdomen mindre negativ.

– Det viktiga är att bidra till att människor får en bättre livskvalité, inte bara behandling, säger Roger.

– Terrorattacken lärde mig mycket om hur man hanterar livet i motgång. Att få struktur, tydlighet och tillgång till resurser, då känns det inte längre så hopplöst, säger Myrna Åkerblom och kramar om sin make.

– Det är ett lagarbete.

Snabbfakta:

Namn: Myrna A Åkerblom

Ålder: 65 år

Familj: Roger A Åkerblom

Bor: Bollstabruk

Gör: Parkinson Västernorrlands styrelse och ledamot i Parkinsonförbundet

Yrkesliv i korthet: Jobbat som administratör för företag i USA. Körde egna tai chi för hälsa-kurser i Sverige.

Fritidsintressen: Lyssnar på TedX föreläsningar. Tycker om kammarmusik, tai chi för hälsa, trädgårdsarbete.

Jag som person: Oerhört tacksam för varenda dag trots livets dagliga utmaningar.